Okul öncesi eğitim kurumlarıyla köy okullarında eğitim öğretim 15 Şubat Pazartesi başlamış ancak İstanbul da dahil olmak üzere bazı illerde olumsuz hava şartları nedeniyle bu açılış salı ve çarşamba günlerine ertelenmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yeni bir açıklamayla okulların açılışının bir gün daha ertelendiğini duyurdu.

Yerlikaya’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Devam eden kar yağışı nedeniyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır."



