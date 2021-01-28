Türkiye İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu

İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu

Türkiye

İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu

İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde batı ilçelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerde kalan alanlar beyaza büründü.

28 Ocak 2021, Perşembe 00:57 Son Güncelleme:
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İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. İstanbul’un yüksek kesimleri bu yıl ikinci kez etkisini gösteren kar yağışının ardından tekrar beyaza büründü.

Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL (İHA)

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