Türkiye İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi, asıl kış şimdi başlıyor

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi, asıl kış şimdi başlıyor

Türkiye

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi, asıl kış şimdi başlıyor

Türkiye genelinde cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları 10 derece düşecek. İstanbul'da ise 16 Şubat'ta kar yağışı bekleniyor.

08 Şubat 2021, Pazartesi 14:01 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde sıcaklıklar, cuma gününe kadar lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak cumartesi günü sıcaklıklarda ani bir düşüş bekleniyor.

10 gün boyunca etkili olacak 

Yapılan son tahminlere göre; cuma gününden itibaren sıcaklıklar, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle aniden düşecek. Türkiye genelinde etkisini gösterecek sistemin yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

'Yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk olacak'

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz" ifadesini kullandı. Çalışkan, "Henüz nereye, ne kadar yağacağı belli olmasa da, şu anki tahminlere göre; 14 Şubat'ta Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin yüksek bölgelerinde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı yoğun olacak gibi görünüyor" dedi.

14 Şubat'ta sulu kar bekleniyor

Soğuk hava kaldığı sürece sık sık kar yağışları görülebileceğini belirten Çalışkan, "İstanbul bu uzun soluklu soğuk havalarda kar yağışını görecek. 14 Şubat sulu kar, 16'sında da kar yağışı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 8-14 Şubat haftalık hava tahmini ise şu şekilde yer aldı:

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