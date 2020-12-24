Türkiye İstanbul'da karayoluna inen merdiven görenleri şaşırtıyor

İstanbul'da karayoluna inen merdiven görenleri şaşırtıyor

Türkiye

İstanbul'da karayoluna inen merdiven görenleri şaşırtıyor

İstanbul'da D-100 karayolunun ortasındaki refüje inen merdiven görenleri şaşırtıyor. Merdivenin hangi amaçla yapıldığı ise merak konusu oldu.

24 Aralık 2020, Perşembe 10:44 Son Güncelleme:
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İstanbul Kadıköy’de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 karayolu üzerinde bulunan Göztepe köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü. D-100 Karayolu üzerinde bulunan merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor.

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Köprünün ortasına yapılan yaya merdiveninin D-100 karayolunun orta refüjüne inmesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Merdiveni ilk defa gören vatandaşlar D-100 karayoluna inerek minibüslere bineceğini zannederken, Göztepe Köprüsünde kapısı bulunan merdivenin kapısında "Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır" yazısı ise dikkat çekti.

Merdiven unutuldu mu?

Merdivenin kapısında yazılan yazı sonrası akıllara Kurbağalı dere projesini getirse de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin aylar önce tamamlandığı duyurulmuştu. Tamamlanan proje sonrası ortaya trajikomik bir merdivenin unutulması pes dedirtti. Öte yandan şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.

İHA


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