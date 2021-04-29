‘İstanbul’da katliam önlendi’ diyerek açıklanmıştı! İşte o bombalar…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Emniyet İstihbaratımıza ve İstanbul Emniyetimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de önemli bir katliamı engellemiştir’ diyerek 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı.

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Operasyonun görüntüleri ise saniye saniye DHA kamerasınca görüntülenmiş, güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı.

6 adet düzenek şeklinde sigara kartonları içerisine hazırlanmış patlayıcılar, basın mensuplarına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına gösterilen patlayıcıların 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin zaman ayarlı düzeneğine sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu ve piller dikkat çekti.





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Ali Çağlar TINBEK-Mertcan ÖZTÜRK/ DHA