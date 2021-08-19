Türkiye İstanbul'da kısa süreli sağanak etkili oldu!

İstanbul'da kısa süreli sağanak etkili oldu!

Türkiye

İstanbul'da kısa süreli sağanak etkili oldu!

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

19 Ağustos 2021, Perşembe 16:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu raporunda "Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor" denilmişti.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un Avrupa yakasında birçok noktada kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
ABD neden kaybetti?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! Karaman'da kereste deposunda yangın