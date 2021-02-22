İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
22 Şubat 2021, Pazartesi 08:43 Son Güncelleme:
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Tüm yurtta hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.05'de yoğunluk yüzde 58'e ulaştı.
Araç trafiğinin Altunizade'den başladığı görüldü.