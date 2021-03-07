Türkiye İstanbul'da korkunç anlar! Akli dengesi yerinde olmayan vatandaş böyle kurtarıldı

İstanbul'da korkunç anlar! Akli dengesi yerinde olmayan vatandaş böyle kurtarıldı

Türkiye

İstanbul'da korkunç anlar! Akli dengesi yerinde olmayan vatandaş böyle kurtarıldı

İstanbul Güngören'de bir binada çıkan yangında akli dengesi yerinde olmayan Çetin Özkan mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri Özkan'ı pencerenin demir korkulukları kesilerek kurtarıldı. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

07 Mart 2021, Pazar 10:20 Son Güncelleme:
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Güngören'de bir binada çıkan yangında aklı dengesi yerinde olmayan bir kişi dumanların arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri pencerenin demir korkuluklarını keserek, mahsur kalan kişiyi kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 



Güngören Gündoğdu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, giriş katta tek başına yaşayan ve aklı dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Çetin Özkan'ın kaldığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içerde mahsur kalan Özkan'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekipler pencerenin demir korkuluklarını keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı. İtfaiyenin çalışması ve mahsur kalan Özkan'ı kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.  

'DEMİRLERİ KIRIP ALDILAR'

Yangını ilk gören ve hemen itfaiye ekiplerine haber veren taksici Mehmet Badalıoğlu yaşanan o anları anlatarak, "Ben taksiciyim aşağı doğru iniyordum, baktım ateş çıktı binada. Ateşi görünce hemen itfaiyeye haber verdim. İtfaiye geldi. Arkadaşında biraz akıl hastalığı varmış sanırım. Üst katta 2 tane genç arkadaş vardı, onlar çıktıktan sonra itfaiye geldi. İtfaiye gelince arkadaş demirliklere sarılmıştı, demirleri kırıp aldılar onu." dedi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan Çetin Özkan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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