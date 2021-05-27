İstanbul Esenyurt'ta yüzlerce kişinin yaşadığı bir sitede 5 yavru kedinin öldürülmesi site sakinlerinin tepkisine neden oldu. Polis ekiplerinin başlattığı soruşturmada, üzerinde durulan iddia ölümlerin arkasında yatan nedenin ayin ya da büyü yapmak isteyen kişiler olabileceği. İşte kan donduran olayın detayları...

İstanbul Esenyurt Esenkent'te bir sitede 5 yavru kedinin vahşice öldürülmesi tepkilere neden oldu. CNN Türk Muhabiri Kaan Temeltaş ve Kameraman Sercan Sever'in özel haberine göre polis ekiplerinin başlattığı soruşturmada, üzerinde durulan iddia ölümlerin arkasında yatan nedenin ayin ya da büyü yapmak isteyen kişiler olabileceği yönünde.

Site sakinleri yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Dün sabah fark ettik. Temizlik görevlileri fark etti. Bize haber verdiler. Bahçede ve garajda bulunmuşlar. Kesilerek öldürülmüşler. Polislerin bize söylediği kafasının ezildiği ve vücutlarının kesildiği"

Site sakinleri öldürülen 5 yavru kedinin ilk olmadığını ve kedi ölümlerinin yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini belirtti. Konuyla ilgili site yöneticisi Ümit Bakır da açıklama yaptı. Kedi ölümleriyle ilgili tüm personellerin savunmalarının alındığı ve kamera kayıtlarının polise verildiği belirtildi.

Polis ekipleri öldürülen 5 yavru kediyle ilgili soruşturma başlattı. Kedilerin ayin ya da büyü yapmak amacıyla öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor.

"BU KİŞİYLE AYNI SİTEDE YAŞIYORUZ"

Site sakinleriyse yaşanan olaylardan dolayı endişeli;

"Bu kişiyle aynı sitede yaşıyoruz. Bu bir cani, bu bir vahşet. Site içerisinde iki hamile kedimiz daha var. Yaklaşık 1 hafta içinde onların da bebekleri gelecek. Bunu yapan suçlunun bulunmasını istiyoruz ki aynı akıbetle karşılaşmasınlar"