Türkiye İstanbul'da lodos yasakları! Vali Yerlikaya duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter..

İstanbul'da lodos yasakları! Vali Yerlikaya duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter..

Türkiye

İstanbul'da lodos yasakları! Vali Yerlikaya duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter..

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle bugün saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

29 Kasım 2021, Pazartesi 22:09 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos ve fırtınanın hayatı olumsuz yönde etkilemesi ve motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması için bugün saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve scooter kullanımına müsaade edilmeyeceğini açıkladı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından valiliğimizce alınan karar uyarınca bugün saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Bu karar özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir.”

İSTANBUL (İHA)

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