Türkiye İstanbul'da metro seferlerinde kısa süreli aksama

İstanbul'da metro seferlerinde kısa süreli aksama

Türkiye

İstanbul'da metro seferlerinde kısa süreli aksama

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan aksamalar giderildi. Seferler normale döndü.

12 Şubat 2021, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır' denildi.

Kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

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