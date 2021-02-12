İstanbul'da metro seferlerinde kısa süreli aksama
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan aksamalar giderildi. Seferler normale döndü.
12 Şubat 2021, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır' denildi.
Kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerin normale döndüğünü duyurdu.