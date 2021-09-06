Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sabah saatlerinde Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesi Kâğıthane istasyonunda incelemelerde bulundu. Buradaki metro inşaatındaki simgenin "U" olduğu görüldü.





Karaismailoğlu, kısa süre sonra sosyal medya hesabından "İstanbul'da metronun yeni simgesi" diyerek "U" simgesini paylaştı. Bakan Karaismailoğlu kısa süre sonra yaptığı paylaşımda da "İstanbul metrolarında U devri. İnşaatı devam eden; 7 Yeni Hat, 103,3 Km" dedi. Bunun üzerine İBB'den paylaşımda bulunuldu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil" ifadesini kullandı.