Türkiye İstanbul'da nöbetçi eczanelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul'da nöbetçi eczanelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu

Türkiye

İstanbul'da nöbetçi eczanelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul'da nöbetçi eczanelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu. Eczanelerin önünde oluşan kuyruklar havadan da görüntülendi.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 17:27 Son Güncelleme:
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İstanbul'da bugün birçok nöbetçi eczane önünde yoğunluktan dolayı kuyruk oluştu. Nöbetçi eczacılar hastaların ihtiyacına cevap verebilmek için yoğun çaba harcadı. Eczane önünde sıraya giren Emir Sönmez, "Ciddi bir yoğunluk var. Normalde resmi tatil. Kapanma ile alakalı mı? Neden böyle anlayamadık. Çok yoğun. Bütün eczanelerde böyle" dedi.


Sırada ilaç almak için bekleyen Cansel Hiçyılmaz, "Maalesef her yerde kuyruk seviyoruz millet olarak. Eczanelerde bile kuyruk yapıyoruz. Bostancı'dan buraya kadar bir tane eczane yok" şeklinde sitem etti.

Yakınıyla birlikte ilaç kuyruğunda bekleyen Ertuğrul Turgutözel ise, "Sayıları çok az. Çok geniş bir bölgede az sayıda eczane var. Bu işler biraz daha organize edilebilir. En azından bu nöbetçi eczane kısmında biraz daha hassas davranılabilir. İnsanlar sağlıklarına kavuşmak için gelirken sağlıklarından olmasınlar" diye konuştu.

İstanbul'daki nöbetçi eczanelerde oluşan kuyruk gün boyunca sürdü.

Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ / DHA

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