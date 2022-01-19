Türkiye İstanbul'da rezalet! Görüntüleri paylaştılar! İki taraf da Pakistanlı

İstanbul'da rezalet! Görüntüleri paylaştılar! İki taraf da Pakistanlı

Türkiye

İstanbul'da rezalet! Görüntüleri paylaştılar! İki taraf da Pakistanlı

Son dakika haberine göre, İstanbul Bayrampaşa’da 6 Pakistanlı, yine Pakistan uyruklu 9 kişiyi rehin alıp gasp etti. Üstelik bu görüntüleri bir de sosyal medyada paylaştılar.

19 Ocak 2022, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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İstanbul Bayrampaşa’da Pakistan uyruklu 9 kişiyi evinde rehin alarak gasp eden ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan 6 Pakistanlı’dan 2’si tutuklandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada olayda kullanılan bir adet silah, bir adet bıçak ve mağdurlara ait olduğu tespit edilen kıyafetler bulundu.


REHİN ALINDIKLARINI İDDİA ETTİLER

İstanbul Bayrampaşa’da aynı evde yaşayan 9 Pakistan uyruklu kişi polise başvurarak 4 Ocak 2022 günü evlerine gelen 6 kişi tarafından rehin alındıklarını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar verdikleri ifadede şüphelilerin silah zoruyla kendilerini bağlayarak, telefonlarını, sırt çantalarını ve toplamda 6 bin lira paralarını aldıklarını söyledi. Ayrıca mağdurlar şüphelilerin bu anları kamera kaydına alarak sosyal medyadan paylaştıklarını iddia etti.

POLİS EKİPLERİ SOSYAL MEDYA İNCELEMESİ YAPTI

Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay gününe güvenlik kamerası görüntülerini ve sosyal medya incelemesi yapan polis ekipleri şüphelilere ulaştı. Pakistan uyruklu olduğu tespit edilen 6 şüpheliden 2’si evlerine yapılan baskında yakalandı. Evde yapılan aramalarda olay anında kullanılan bir adet silah, bir adet bıçak ve mağdurlara ait olduğu tespit edilen kıyafetler bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Ö.S ve F.K çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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