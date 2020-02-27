Türkiye İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

Türkiye

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul genelinde etkili olan lodos akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Şimşekler karanlığı aydınlatırken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

27 Şubat 2020, Perşembe 21:14 Son Güncelleme:
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İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos bugün de devam etti. Anadolu yakasında akşam saatlerinde lodosun yerini sağanak yağış aldı. Kadıköy'de bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla çakan şimşekler nedeniyle akşamın karanlığı aydınlandı. Silivri'de fırtına ve yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı caddelerde ve sahil kordon boyunda yer yer su birikintileri oluştu.

Fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı. Sürücüler ise zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 



İSTANBUL(DHA)


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