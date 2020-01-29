İstanbul’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayarak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altında ve duraklarda bekleyerek yağmurdan kaçmaya çalışırken, hazırlıklı olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Mesainin bitimiyle birlikte ise İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı.

Yoğunluk haritasında trafik yüzde 83'lere çıktı

Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafiğin yüzde 83'lere çıktığı görüldü.

DHA