İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak, sabaha karşı da etkili olmaya devam ediyor.

Hemen hemen mega kentin tamamında görülen yağış, yer yer şiddetli sağanağa dönüyor.

Yağışla birlikte rüzgar da etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, bazı kişiler de yağmurluk ve şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışıyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları da kar ve sağanağa karşı hazır bekletiliyor.

Meteoroloji tahminlerine göre, sağanakla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ve sağanağın gün içerisinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.



