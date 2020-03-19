İstanbul'da sahte içki kabusu: 15 kişi öldü
İran'da çok sayıda kişinin sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da da bu sebeple hayatını kaybeden kişi sayısı 15'e yükseldi.
19 Mart 2020, Perşembe 14:00 Son Güncelleme:
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İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, 60 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişinin, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendiği ifade edildi.
5'i Zeytinburnu'nda, 5'i Başakşehir'de, 2'si Güngören'de, 2'si Esenyurt'ta ve 1'i Fatih'te olmak üzere toplam 15 kişi yaşamını kaybederken, 60 hastanın ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Vücutlarına sürdükten sonra içmişler
Türkmenistanlıların hastalıklardan korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri öğrenildi.
Yetkililer, Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere herkesi sahte alkol tüketmemeleri konusunda uyardı.
AA