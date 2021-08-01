İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar, Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki halk plajına gelmeyi tercih etti. Kimileri aileleriyle kimileri ise yakınlarıyla denizde gönlünce eğlendi. Denizden çıkanlar ise buldukları gölge alanlardaki çimlere oturdu. Sahilde yoğunluk oluşturan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralını unuttuğu görüldü.





Çimlerde oturup yemek yiyen bir kişi, "Sabah erken geldik buraya. Görüyorsunuz kalabalık. Adım atacak gölge bulamıyoruz. En sonunda burayı bulduk. Şu anda rahatız. Bir tarafta denizimiz bir tarafta dürümümüz." dedi.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ DHA