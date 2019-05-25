İstanbul'da servis minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da servis minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Avcılar'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.