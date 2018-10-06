Dün Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir markete giden iki kişi, pompalı silahla kasiyeri tehdit ederek kasadaki parayı istedi. Kasadan 535 lira alan şüpheliler, olay yerine geldikleri kiralık otomobille kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketteki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Polis, 6 saat içerisinde Murat A. (30) ile Neslihan A.’yı (23) Gaziosmanpaşa’da bir internet kafede yakaladı. Zanlıların uyuşturucu madde alabilmek için marketi soydukları öne sürüldü. Şüphelilerden Murat A.’nın cezaevi firarisi olduğu ve 7 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

O ANLAR KAMERADA

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kiraladıkları araçla olay yerine gelen şüphelilerden birinin örtünün içerisinde sakladığı pompalı tüfeği çıkararak havaya bir el ateş açması ve kasiyeri silahla tehdit etmesi yer alıyor.