Türkiye İstanbul’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Türkiye

İstanbul’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul’da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

20 Haziran 2020, Cumartesi 00:47 Son Güncelleme:
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İstanbul’da gün içerisinde zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağış akşam saatlerinden yeniden etkili oldu. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, birbiri ardından çakan şimşeklerde adeta geceyi gündüze çevirdi. Birbiri ardından çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

İHA

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