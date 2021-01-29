Türkiye İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk

Türkiye

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk

İstanbul’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı.

29 Ocak 2021, Cuma 19:09 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde saat 21.00’de başlayacak ve 1 Şubat Pazartesi 05.00’te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçiş yönlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğunun ara yollara da sirayet ettiği gözlendi.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Bakırköy’den başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile Haliç Köprüsü’nden Sefaköy’e kadar trafik yoğunlaştı. Ayrıca TEM otoyolu Ankara yönünde Firüzköy’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne ve Edirne istikametinde Akşemsettin’den Mahmutbey gişelerine kadar yoğun trafik olduğu görüldü.

Anadolu Yakası’nda ise TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonunu şehir dışında geçirmek için otomobilleriyle yola çıkan vatandaşlar da yoğunluğa sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 18.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

Alış veriş yapanlar yoğunluk oluşturdu

Öte yandan Üsküdar Balıkçılar çarşısında da kalabalık gözlendi. Çarşıda alışveriş yapan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralına riayet etmediği görüldü. Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince pazar girişinde ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar alana alınmadı. Ayrıca ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak sık sık uyardı.

Üsküdar Meydanı’nda hem yaya hem de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Beykoz-Üsküdar otobüs duraklarında ve Üsküdar-Eminönü-Beşiktaş motor seferlerinde yoğunluk olduğu görüldü. Halk ekmek gişesi ve ATM önlerinde de vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Beyoğlu ve Zeytinburnu’nda vatandaşların kuruyemiş dükkanlarında yoğunluk oluşturduğu dikkati çekti.

AA

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