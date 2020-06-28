Türkiye İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik yoğunluğu yaşandı

Türkiye

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı.

28 Haziran 2020, Pazar 19:52 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu Yüksekögretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle oluşabilecek kalabalığın önüne geçmek ve riski azaltmak için belli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı. Saat 18:30 itibariyle trafiğe çıkan araçlar, özellikle E-5 Karayolu'nda yoğunluğa neden oldu.

İSTANBUL (İHA)


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