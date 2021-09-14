14 Eylül İstanbul'da su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstanbul’da bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Hangi ilçelerde sular kesilecek? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar…
14 Eylül 2021, Salı 10:01 Son Güncelleme:
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İSKİ’den, İstanbullu vatandaşlar için su kesintisi uyarısı geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül Salı günü Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, bazı ilçelere 13 saat boyunca su verilemeyecek. Haberin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından İstanbul’da yaşayan pek çok kişi, hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? araştırması yapmaya başladı…
HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?
İSKİ’nin yaptığı açıklamaya göre, Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi olacak ilçelerin mahalleleri ise şu şekilde;
ÜMRANİYE:
- Tüm mahalleler.
ÜSKÜDAR:
- Ferah,
- Küçük Çamlıca,
- Kısıklı,
- Kirazlıtepe,
- Burhaniye,
- Mehmet Akif Ersoy,
- Küplüce,
- Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile
- Bahçelievler,
- Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.
ATAŞEHİR:
- Barbaros,
- Mustafa Kemal,
- Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile
- Atatürk,
- Küçükbakkalköy,
- İnönü,
- Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.
İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de sular, 14 Eylül Salı günü saat 09.00’da kesilecek, gece saat 22.00’de gelecek. Böylelikle belirtilen bölgelerde 13 saatlik su kesintisi yaşanacak.