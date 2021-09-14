İSKİ’den, İstanbullu vatandaşlar için su kesintisi uyarısı geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül Salı günü Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, bazı ilçelere 13 saat boyunca su verilemeyecek. Haberin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından İstanbul’da yaşayan pek çok kişi, hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? araştırması yapmaya başladı…

HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

İSKİ’nin yaptığı açıklamaya göre, Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi olacak ilçelerin mahalleleri ise şu şekilde;

ÜMRANİYE:

Tüm mahalleler.

ÜSKÜDAR:

Ferah,

Küçük Çamlıca,

Kısıklı,

Kirazlıtepe,

Burhaniye,

Mehmet Akif Ersoy,

Küplüce,

Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile

Bahçelievler,

Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.

ATAŞEHİR:

Barbaros,

Mustafa Kemal,

Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile

Atatürk,

Küçükbakkalköy,

İnönü,

Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de sular, 14 Eylül Salı günü saat 09.00’da kesilecek, gece saat 22.00’de gelecek. Böylelikle belirtilen bölgelerde 13 saatlik su kesintisi yaşanacak.