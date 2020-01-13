İstanbul’da su kesintisi (İstanbul’da su kesintisi ne zaman başlayacak?)

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Ocak Salı günü İstanbul'un Kartal ilçesinde 18 saat süreyle su kesintisi yaşanacak. İstanbullular su kesintisi nerede, hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar..

Sular nerede kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kartal terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesinin 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek. Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet, Orta, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Yakacık Yeni, Çarşı, Uğur Mumcu ve Hürriyet mahallelerinde bugün (14 Ocak Salı) 09.00 ile 15 Ocak Çarşamba günü 03.00 arasında su kesintisi gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (AA)