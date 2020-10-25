İstanbul'da tacizi fark eden çalışanlar tacizciyi sopayla dövdü
Bağcılar'da bir kafeteryada iş yeri sahibi ve çalışanlar cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu kişiyi sopayla dövdü. O anlar kameraya yansıdı.
25 Ekim 2020, Pazar 11:01 Son Güncelleme:
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Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kafeteryada geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti.
İş yeri sahibi ve çalışanlar sopalarla dövdü
Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile de şahsı uzun süre dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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