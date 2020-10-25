Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kafeteryada geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti.





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İş yeri sahibi ve çalışanlar sopalarla dövdü

Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile de şahsı uzun süre dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



