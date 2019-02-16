İstanbul’da Tanzim satış yerleri nerede?
Enflasyonla Mücadele kapsamında başlatılan tanzim satış uygulaması vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 11 Şubat’ta resmen başlayan tanzim satışları devam ederken, tanzim satışların yapıldığı yerler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da 50 noktada domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan ve patlıcan gibi ürünler ucuza temin edilebiliyor. Peki, İstanbul’da Tanzim satış yerleri nerede? İBB tanzim satış noktaları hangi semtlerde? İşte merak edilen soruların cevapları…
Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışı önlemek amacıyla uygulanan tanzim satışlar kapsamında, domates, biber, patates, patlıcan, salatalık, soğan ve ıspanak uygun fiyatla tüketici ile buluşuyor. Tanzim satış noktalarının açılması ile birlikte tüketiciler “İstanbul’da Tanzim satış yerleri nerede?” “İBB tanzim satış noktaları hangi semtlerde?” sorularını merak ediyor. İşte, İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası tanzim satış yerleri...
ÜRÜNLER NEREDEN TEMİN EDİLİYOR?
Tanzim satış noktalarındaki ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonuyla Tarım Kredi Kooperatifinden alınırken, zincir marketler ise sattığı ürünleri kendileri tedarik ediyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'nda yaptığı açıklamada, "Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var. Örtü altı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak." ifadelerini kullanmıştı.
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DE SATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ürünleri tanzim satış noktalarının açılmasıyla fiyatların yarı yarıya indiğini belirterek, "Bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuda dair açıklamaları şöyle;
"Sebze meyve fiyatlarıyla terör estirenlere karşı, nasıl Gabar'da Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdiysek sebze, meyve ve gıda terörü estirenlere de belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar semt pazarlarını kurarak Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ucuz ürünü bugün itibarıyla satmaya başladık. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş durumda. Halk ekmek ile İstanbul ve Ankara'da vatandaşımızın evine nasıl ucuz ekmeği verdiysek şimdi de sebzede meyvede, bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Böylece vatandaşım, Ayşe kardeşim, Fatma kardeşim, Ahmet'im, Mehmet'im bu ucuzluktan en ideal şekilde faydalanacak. Oyunu hep beraber bozacağız, bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz."
İSTANBUL'DA 50 NOKTAYA KURULDU
İBB tarafından 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satış noktalarına vatandaşların ilgisi devam ediyor. İlk etapta satışa sunulan patates, soğan, domates, salatalık, patlıcan, ıspanak ve biber çeşitleri, marketteki fiyatlardan yüzde 70, pazarlardaki fiyatlardan ise yarı yarıya indirimli satılıyor. Mobil tanzim satış noktası, her gün saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak.
- KAĞITHANE MEYDANI
- ÜMRANİYE MEYDANI
- MECİDİYEKÖY MEYDANI
- ESENLER MEYDANI
- AVCILAR MEYDANI
- ESENYURT MEYDANI
- KADIKÖY MEYDANI
- ÇEKMEKÖY MEYDANI
- BAKIRKÖY MEYDANI
- K.ÇEKMECE MEYDANI
- AKSARAY MEYDANI
- ZEYTİNBURNU MEYDANI
- EMİNÖNÜ MEYDANI
- BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
- TAKSİM MEYDANI
- BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
- KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
- BÜYÜKÇEKMECE
- BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
- EYÜPSULTAN MEYDAN
- BAYRAMPAŞA MEYDANI
- ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
- BAĞCILAR MEYDANI
- BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
- GÜNGÖREN MEYDANI
- ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
- SULTANBEYLİ MEYDANI
- FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
- SULTANGAZİ MEYDANI
- BOSTANCI LUNAPARK
- GOP MEYDANI
- PENDİK SAHİL MEYDAN
- SARIYER MEYDANI
- HALKALI MEYDAN
- BEŞİKTAŞ MEYDANI
- ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
- ÜSKÜDAR MEYDANI
- ATAŞEHİR MEYDAN
- ŞİRİNEVLER MEYDANI
- İSTİNYE İSPARK
- KARTAL MEYDANI
- ZEYTİNBURNU AVM M
- MALTEPE MEYDANI
- ALİBEYKÖY SİLAHTAR
- PENDİK MEYDANI
- HALİÇ
- TUZLA MEYDANI
- BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
- SANCAKTEPE MEYDANI
- ESENLER 100.YIL MAHALLESİ