İstanbul’da Tanzim satış yerleri nerede?

Enflasyonla Mücadele kapsamında başlatılan tanzim satış uygulaması vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 11 Şubat’ta resmen başlayan tanzim satışları devam ederken, tanzim satışların yapıldığı yerler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da 50 noktada domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan ve patlıcan gibi ürünler ucuza temin edilebiliyor. Peki, İstanbul’da Tanzim satış yerleri nerede? İBB tanzim satış noktaları hangi semtlerde? İşte merak edilen soruların cevapları…

16 Şubat 2019, Cumartesi 18:01
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İstanbul’da Tanzim satış yerleri nerede?

Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışı önlemek amacıyla uygulanan tanzim satışlar kapsamında, domates, biber, patates, patlıcan, salatalık, soğan ve ıspanak uygun fiyatla tüketici ile buluşuyor. Tanzim satış noktalarının açılması ile birlikte tüketiciler “İstanbul’da Tanzim satış yerleri nerede?” “İBB tanzim satış noktaları hangi semtlerde?” sorularını merak ediyor. İşte, İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası tanzim satış yerleri...

ÜRÜNLER NEREDEN TEMİN EDİLİYOR?

Tanzim satış noktalarındaki ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonuyla Tarım Kredi Kooperatifinden alınırken, zincir marketler ise sattığı ürünleri kendileri tedarik ediyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'nda yaptığı açıklamada, "Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var. Örtü altı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak." ifadelerini kullanmıştı.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DE SATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ürünleri tanzim satış noktalarının açılmasıyla fiyatların yarı yarıya indiğini belirterek, "Bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuda dair açıklamaları şöyle;

"Sebze meyve fiyatlarıyla terör estirenlere karşı, nasıl Gabar'da Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdiysek sebze, meyve ve gıda terörü estirenlere de belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar semt pazarlarını kurarak Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ucuz ürünü bugün itibarıyla satmaya başladık. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş durumda. Halk ekmek ile İstanbul ve Ankara'da vatandaşımızın evine nasıl ucuz ekmeği verdiysek şimdi de sebzede meyvede, bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Böylece vatandaşım, Ayşe kardeşim, Fatma kardeşim, Ahmet'im, Mehmet'im bu ucuzluktan en ideal şekilde faydalanacak. Oyunu hep beraber bozacağız, bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz."

İSTANBUL'DA 50 NOKTAYA KURULDU

İBB tarafından 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satış noktalarına vatandaşların ilgisi devam ediyor. İlk etapta satışa sunulan patates, soğan, domates, salatalık, patlıcan, ıspanak ve biber çeşitleri, marketteki fiyatlardan yüzde 70, pazarlardaki fiyatlardan ise yarı yarıya indirimli satılıyor. Mobil tanzim satış noktası, her gün saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak.

  1. KAĞITHANE MEYDANI
  2. ÜMRANİYE MEYDANI
  3. MECİDİYEKÖY MEYDANI
  4. ESENLER MEYDANI
  5. AVCILAR MEYDANI
  6. ESENYURT MEYDANI
  7. KADIKÖY MEYDANI
  8. ÇEKMEKÖY MEYDANI
  9. BAKIRKÖY MEYDANI
  10. K.ÇEKMECE MEYDANI
  11. AKSARAY MEYDANI
  12. ZEYTİNBURNU MEYDANI
  13. EMİNÖNÜ MEYDANI
  14. BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
  15. TAKSİM MEYDANI
  16. BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
  17. KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
  18. BÜYÜKÇEKMECE
  19. BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
  20. EYÜPSULTAN MEYDAN
  21. BAYRAMPAŞA MEYDANI
  22. ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
  23. BAĞCILAR MEYDANI
  24. BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
  25. GÜNGÖREN MEYDANI
  26. ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
  27. SULTANBEYLİ MEYDANI
  28. FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
  29. SULTANGAZİ MEYDANI
  30. BOSTANCI LUNAPARK
  31. GOP MEYDANI
  32. PENDİK SAHİL MEYDAN
  33. SARIYER MEYDANI
  34. HALKALI MEYDAN
  35. BEŞİKTAŞ MEYDANI
  36. ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
  37. ÜSKÜDAR MEYDANI
  38. ATAŞEHİR MEYDAN
  39. ŞİRİNEVLER MEYDANI
  40. İSTİNYE İSPARK
  41. KARTAL MEYDANI
  42. ZEYTİNBURNU AVM M
  43. MALTEPE MEYDANI
  44. ALİBEYKÖY SİLAHTAR
  45. PENDİK MEYDANI
  46. HALİÇ
  47. TUZLA MEYDANI
  48. BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
  49. SANCAKTEPE MEYDANI
  50. ESENLER 100.YIL MAHALLESİ

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