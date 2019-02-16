Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışı önlemek amacıyla uygulanan tanzim satışlar kapsamında, domates, biber, patates, patlıcan, salatalık, soğan ve ıspanak uygun fiyatla tüketici ile buluşuyor. Tanzim satış noktalarının açılması ile birlikte tüketiciler “İstanbul’da Tanzim satış yerleri nerede?” “İBB tanzim satış noktaları hangi semtlerde?” sorularını merak ediyor. İşte, İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası tanzim satış yerleri...

ÜRÜNLER NEREDEN TEMİN EDİLİYOR?

Tanzim satış noktalarındaki ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonuyla Tarım Kredi Kooperatifinden alınırken, zincir marketler ise sattığı ürünleri kendileri tedarik ediyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'nda yaptığı açıklamada, "Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var. Örtü altı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak." ifadelerini kullanmıştı.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DE SATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ürünleri tanzim satış noktalarının açılmasıyla fiyatların yarı yarıya indiğini belirterek, "Bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuda dair açıklamaları şöyle;

"Sebze meyve fiyatlarıyla terör estirenlere karşı, nasıl Gabar'da Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdiysek sebze, meyve ve gıda terörü estirenlere de belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar semt pazarlarını kurarak Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ucuz ürünü bugün itibarıyla satmaya başladık. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş durumda. Halk ekmek ile İstanbul ve Ankara'da vatandaşımızın evine nasıl ucuz ekmeği verdiysek şimdi de sebzede meyvede, bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Böylece vatandaşım, Ayşe kardeşim, Fatma kardeşim, Ahmet'im, Mehmet'im bu ucuzluktan en ideal şekilde faydalanacak. Oyunu hep beraber bozacağız, bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz."

İSTANBUL'DA 50 NOKTAYA KURULDU

İBB tarafından 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satış noktalarına vatandaşların ilgisi devam ediyor. İlk etapta satışa sunulan patates, soğan, domates, salatalık, patlıcan, ıspanak ve biber çeşitleri, marketteki fiyatlardan yüzde 70, pazarlardaki fiyatlardan ise yarı yarıya indirimli satılıyor. Mobil tanzim satış noktası, her gün saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak.