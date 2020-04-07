Türkiye İstanbul'da toplu ulaşım yaklaşık yüzde 88 düştü

İstanbul'da toplu ulaşım yaklaşık yüzde 88 düştü

Türkiye

İstanbul'da toplu ulaşım yaklaşık yüzde 88 düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre, iş gününde toplu ulaşımdaki yolculuk sayısı, yaklaşık yüzde 88 düştü.

07 Nisan 2020, Salı 18:22 Son Güncelleme:
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2 Mart 2020 pazartesi günü, toplu ulaşım araçlarında 7 milyon 389 bin 131 yolculuk yapılmasına karşılık, 6 Nisan 2020 pazartesi günü 896 bin 974 yolculuk yapıldı. İBB yetkilileri, 5 nisan pazar günü toplu ulaşım araçlarında 382 bin 492 geçiş hakkı kullanılırken, iş günü 6 nisan pazartesi günü 514 bin 482 artış ile 896 bin 974 geçiş hakkı kullanıldığını söylediler.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL (DHA)


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