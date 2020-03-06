Türkiye'de geçen sene, tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kazalarıyla beraber 853 bin 405 trafik kazası yaşandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre en çok yapılan kaza şekli, yandan çarpma. Bunu ise yayaya çarpma, yoldan çıkma ve arkadan çarpma izliyor.

İstanbul başta geliyor

Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul, trafik kazalarında da lider konumda. Yaklaşık 200 bin kazanın gerçekleştiği İstanbul'u 100 bin kazayla Ankara, 65 bin kazayla İzmir, 41 bin kazayla Bursa ve 33 bin kazayla Antalya takip ediyor.

İstanbul'un en çok kaza yapılan noktalarıysa şöyle: 17 kaza ile Gaziosmanpaşa-Hekimsuyu Caddesi TEM Güney Bağlantı mevkii ve Kadıköy-D100 Kozyatağı mevkii.

Ardından 15’er kaza ile Fatih-Adnan Menderes Bulvarı Akdeniz Caddesi Kavşağı ve Şişli-Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Kavşağı gelirken bu noktaları 12’şer kaza ile Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı Taksim 360 önü ve Şişli-TEM Otoyolu Türk Telekom Arena mevkii geliyor.

Kasko yaptıranlar azaldı

Türkiye Sigorta Birliği tarafından açıklanan veriler göz önüne alındığında 2018 yılında kasko prim adedi 6 milyon 174 bin 684 iken 2019 yılında 6 milyon 64 bin 889’a kadar geriledi.

2018 yılında 4 milyon 275 bin 506 otomobil, 997 bin kamyonet, 265 bin 750 traktör; 142 bin 384 kamyon, 128 bin 661 çekici kasko yaptırırken, 2019 yılında ise 4 milyon 288 bin 176 otomobil, 926 bin kamyonet, 249 bin traktör, 131 bin 779 kamyon, 127 bin çekici kasko yaptırdı.

Türkiye’de Ekim 2019 itibarı ile 23 milyon aracın 7.5 milyonu sigortasız, 18.4 milyonu ise kaskosuz.