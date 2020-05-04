04.05.2020
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Türkiye İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyesine ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyesine ulaştı

Türkiye

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyesine ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle uzun sürenin ardından yüzde 47 seviyesine ulaştı.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 18:16 Son Güncelleme:
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Corona virüs tedbirlerinin başlamasından bugüne en fazla yoğunluğa bugün ulaşıldı. Yağmurun da etkisiyle trafik birçok noktada durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.50'de yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı.

Yağmurun kayganlaştırdığı yolda trafik kazaları da meydana geldi.

DHA


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