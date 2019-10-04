İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e dayandı
İstanbul'da cuma trafiğine yağmurun eklenmesiyle birlikte, trafikte yoğunluk yaşanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına baktığımız zaman Avrupa Yakası'nda yoğun trafik olduğunu gözlemliyoruz. Anadolu Yakası'nda trafik daha hızlı ilerliyor.
Kadıköy'de bazı yollar kapalı
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında bugün oynanacak maç nedeniyle Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları trafiğe kapalı.