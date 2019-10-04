İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e dayandı

İstanbul'da cuma trafiğine yağmurun eklenmesiyle birlikte, trafikte yoğunluk yaşanıyor

04 Ekim 2019, Cuma 18:52 Son Güncelleme:
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e dayandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına baktığımız zaman Avrupa Yakası'nda yoğun trafik olduğunu gözlemliyoruz. Anadolu Yakası'nda trafik daha hızlı ilerliyor.

Kadıköy'de bazı yollar kapalı

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında bugün oynanacak maç nedeniyle Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları trafiğe kapalı.


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