'Turuncu' alarmın verildiği İstanbul'da Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu.

Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.

Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Ümraniye’de şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmazken, ağaç itfaiye tarafından testere ile kesilerek yoldan kaldırıldı.

Ümraniye Site Mahallesi Atay Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. Ağaç, yol kenarında park halinde olan bir otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara neden oldu. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi, olası bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi. Ağaç, olay yerine gelen itfaiye tarafından testere ile kesilerek yoldan kaldırıldı.

Çatalca'da ağaç devrildi

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Çatalca Elbasan Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Yol bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara ayırarak yol kenarına aldı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol açıldı.

Yürümekte zorlandılar

Taksim meyanında yayalar fırtınaya karşı yürümekte epey zorlandı.

Şişli'de çınar ağacı devrildi

Şişli'de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Olay saat 15.30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı. Otomobilde ise hasar oluştu. Yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



