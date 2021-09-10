Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusuna sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da beklenen yağmur, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağmurun ardından trafikteki yoğunluk yüzde 60'ı aştı. Öte yandan, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Bu önemli bir yağış. İstanbul çok şehirleşmiş ve betonlaşmış bir şehir olduğu için şehir selleri meydana getirebilir, su baskınları oluşabilir." ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Artvin çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA TRAFİKTE YOĞUNLUK ARTIYOR

İstanbul'da beklenen yağmur, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Yağmurun ardından trafikteki yoğunluk 08.45 itibarıyla yüzde 63'ü gördü.

PROF. DR. ŞEN: ŞEHİR SELLERİ MEYDANA GELEBİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kuvvetli yağışa ilişkin son tahminleri dün şu sözlerle aktarmıştı:

"Bu akşamdan itibaren Marmara'nın batısı ve Ege Bölgesi'nde yağış başlayacak. Balıkesir ve Çanakkale'ye bu akşam kuvvetli yağış olacak. Sabah saatlerinde başlayarak Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış başlayacak. Gün içinde tüm İstanbul'u ve Marmara'nın doğusunda etkili olacak ve çok kuvvetlenecek. Bu önemli bir yağış. İstanbul çok şehirleşmiş ve betonlaşmış bir şehir olduğu için şehir selleri meydana getirebilir. Su baskınları oluşabilir.Yarın (cuma) öğleden sonra daha kuvvetlenecek ve cuma gecesine kadar devam edecek. Rögarların açık tutulması lazım. Belediyenin kontrol etmesi lazım. Rögarlar kapalı olduğu zaman caddeler dere oluyor büyükşehirlerde. Ayancık ve Bozkurt'ta olan taşkın, o kadar beklemiyoruz ama şehir selleri olabilir.Cumartesi günü yağış hafifliyor. Yarın Ege'ye de yağış geliyor. Gök gürültülü ve şimşekli yağmurlar olacak. Pazar günü pek yağış görünmüyor. Pazartesi günü tekrar gelecek ve Türkiye'deki alanını genişletecek yağış."



