Türkiye İstanbul’da yağmur sonrası trafik felç oldu

İstanbul’da yağmur sonrası trafik felç oldu

Türkiye

İstanbul’da yağmur sonrası trafik felç oldu

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış, etkisini göstermeye başladı. Yağış ile birlikte mesai çıkışanda İstanbul’da trafik yüzde 80 seviyelerine yükselirken, trafik yer yer durma noktasına geldi.

12 Ocak 2021, Salı 19:04 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlerdeki yağış uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı.

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Metrobüs durağında yoğunluk oluştu

Cevizlibağ’da mesai çıkışı evine giden vatandaşlar yağışa yakalanmamak için metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu.

Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyelerle yoluna devam ederken, tedbirsiz yakalananlar ise koşarak metrobüs duraklarına girmeye çalıştı.

İSTANBUL (İHA)

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