İstanbul’da yağmur sonrası trafik felç oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlerdeki yağış uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı.

Metrobüs durağında yoğunluk oluştu

Cevizlibağ’da mesai çıkışı evine giden vatandaşlar yağışa yakalanmamak için metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu.

Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyelerle yoluna devam ederken, tedbirsiz yakalananlar ise koşarak metrobüs duraklarına girmeye çalıştı.

İSTANBUL (İHA)



