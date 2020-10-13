İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.54 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Kadıköy Göztepe D-100 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar zaman zaman ilerleyemedi.

DHA







