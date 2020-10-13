Türkiye İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

Türkiye

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

İstanbul'da aniden başlayan sağanak yağış etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 17.54 itibariyle yüzde 81'e ulaştı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

13 Ekim 2020, Salı 18:19 Son Güncelleme:
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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.54 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Kadıköy Göztepe D-100 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar zaman zaman ilerleyemedi.

DHA


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