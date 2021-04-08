İstanbul’da yakalandı! Polis canlı bomba sandı, kopyacı çıktı!

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Otogarda çantasında düzenekli tişörtle gezen bir kişiyi gözaltına alındı. Patlayıcı düzeneği zannedilen yeleğin altından kopya çıktı. CNN TÜRK’ten Tugay Saday’ın haberi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Güven Timleri ekipleri, çantasında düzenekli tişörtle gezen bir kişiyi gözaltına aldı.

Düzenek önce patlayıcı madde zannedildi ancak bu özel düzenekli yeleğin sürücü kursunda kopya çekmek için tasarlandığı ve sınava girenlere kiralandığı ortaya çıktı.