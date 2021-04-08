Türkiye İstanbul’da yakalandı! Polis canlı bomba sandı, kopyacı çıktı!

İstanbul’da yakalandı! Polis canlı bomba sandı, kopyacı çıktı!

Türkiye

İstanbul’da yakalandı! Polis canlı bomba sandı, kopyacı çıktı!

İstanbul’un Esenler ilçesindeki otogarda şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Polisin canlı bomba sandığı şahısın üstündeki düzeneğin gerçekte sınavda kopya çekmek üzere hazırlanmış olan bir düzenek olduğu ortaya çıktı.

08 Nisan 2021, Perşembe 12:55 Son Güncelleme:
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Otogarda çantasında düzenekli tişörtle gezen bir kişiyi gözaltına alındı. Patlayıcı düzeneği zannedilen yeleğin altından kopya çıktı. CNN TÜRK’ten Tugay Saday’ın haberi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Güven Timleri ekipleri, çantasında düzenekli tişörtle gezen bir kişiyi gözaltına aldı.

Düzenek önce patlayıcı madde zannedildi ancak bu özel düzenekli yeleğin sürücü kursunda kopya çekmek için tasarlandığı ve sınava girenlere kiralandığı ortaya çıktı.

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