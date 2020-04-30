İstanbul’da yarın Taksim’e çıkan metro istasyonları kapalı olacak

Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtti. Yapılan duyuru şöyle:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Trenler bu istasyonlarda durmayarak pas geçecektir."

İHA