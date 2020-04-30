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Türkiye İstanbul’da yarın Taksim’e çıkan metro istasyonları kapalı olacak

İstanbul’da yarın Taksim’e çıkan metro istasyonları kapalı olacak

Türkiye

İstanbul’da yarın Taksim’e çıkan metro istasyonları kapalı olacak

Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtti.

30 Nisan 2020, Perşembe 21:15 Son Güncelleme:
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Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtti. Yapılan duyuru şöyle:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Trenler bu istasyonlarda durmayarak pas geçecektir."

İHA

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