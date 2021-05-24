Türkiye İstanbul'da yüzü örtülü gizemli kadın! 5 gündür oturduğu yerden kalkmadı

İstanbul'da yüzü örtülü gizemli kadın! 5 gündür oturduğu yerden kalkmadı

Türkiye

İstanbul'da yüzü örtülü gizemli kadın! 5 gündür oturduğu yerden kalkmadı

Son dakika haberine göre, İstanbul Beyoğlu'nda yüzünde cerrahi maske olan bir kadın 5 günden beri aynı yerde oturuyor. Mahalle sakinleri Afrikalı gizemli kadının yemek yemediğini sadece su içtiğini söyledi.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu’nda Afrikalı bir kadın 5 gündür aynı duvarda oturuyor. Mahalle sakinleri, Yemek yemediğini, sadece su içtiğini söyledi.



Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor.

Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor. Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi.

Mahalle sakinlerinden biri, “Yemek yemiyor, sadece su içiyor. Mahalle sakinleri olarak yemek getiriyoruz, para veriyoruz, almıyor. Bazen burada, bazen parkta oturup, uyuyor. Afrikalıları getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak, kimseyle konuşmuyor. Yüzüne kapattı. Israr ettiğiniz de tepki gösteriyor. Sonuçta bir kadın ve sorunları olduğu belli. Belki de göçmen. İlgililerin durumu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

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