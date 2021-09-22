Osmanlı döneminde padişahların su içtiği ve üst kısmı namazgah olarak kullanılan Eyüpsultan Gümüşsuyu'ndaki 500 yıllık Zeynep Hatun Çeşmesi, adeta harabeye dönmüş durumda. Şimdi o namazgah sarhoşların uğrak yeri oldu.

Tarihçi-yazar Mehmet Dilbaz, çeşmenin acilen onarılması gerektiğini söyledi.