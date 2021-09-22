Türkiye İstanbul'daki 500 yıllık çeşme kaldırım kurbanı

İstanbul'daki 500 yıllık çeşme kaldırım kurbanı

Türkiye

İstanbul'daki 500 yıllık çeşme kaldırım kurbanı

İstanbul Eyüpsultan'da başta Kanuni Sultan Süleyman olmak üzere pek çok Osmanlı padişahının suyundan içtiği çeşme bugün harabe durumda. CNN TÜRK ekibinden Burçak Bozkuş ve kameraman Alper Öztürk, çeşmenin son durumunu tarihçi-yazar Mehmet Dilbaz'la konuştu.

22 Eylül 2021, Çarşamba 18:19 Son Güncelleme:
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Osmanlı döneminde padişahların su içtiği ve üst kısmı namazgah olarak kullanılan Eyüpsultan Gümüşsuyu'ndaki 500 yıllık Zeynep Hatun Çeşmesi, adeta harabeye dönmüş durumda. Şimdi o namazgah sarhoşların uğrak yeri oldu.

Tarihçi-yazar Mehmet Dilbaz, çeşmenin acilen onarılması gerektiğini söyledi.

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