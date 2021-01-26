İstanbul'daki metrobüslerde yeni dönem! Tabelalarda gideceği yön yazıyor
İstanbul'da metrobüslerde bugünden itibaren kod uygulamasına son veriliyor. Araçların ışıklı tabelalarına sadece gideceği yön yazıldı.
26 Ocak 2021, Salı 10:58 Son Güncelleme:
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İETT'nin aldığı karar ile metrobüslerin ışıklı tabelalarında 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine gideceği son istasyonun adı yazıldı.
Böylece bu hatlarda en fazla rağbet gören Avcılar-Söğütlüçeşme'yi simgeleyen 34AS ve Beylikdüzü ile Zincirlikuyu arasındaki hatta kullanılan 34BZ kodları da artık tarihe karıştı.
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