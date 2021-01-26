Türkiye İstanbul'daki metrobüslerde yeni dönem! Tabelalarda gideceği yön yazıyor

İstanbul'daki metrobüslerde yeni dönem! Tabelalarda gideceği yön yazıyor

Türkiye

İstanbul'daki metrobüslerde yeni dönem! Tabelalarda gideceği yön yazıyor

İstanbul'da metrobüslerde bugünden itibaren kod uygulamasına son veriliyor. Araçların ışıklı tabelalarına sadece gideceği yön yazıldı.

26 Ocak 2021, Salı 10:58 Son Güncelleme:
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İETT'nin aldığı karar ile metrobüslerin ışıklı tabelalarında 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine gideceği son istasyonun adı yazıldı.

Böylece bu hatlarda en fazla rağbet gören Avcılar-Söğütlüçeşme'yi simgeleyen 34AS ve Beylikdüzü ile Zincirlikuyu arasındaki hatta kullanılan 34BZ kodları da artık tarihe karıştı. 

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