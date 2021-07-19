Türkiye İstanbul’daki o siteye kurşun yağmuru!

İstanbul’daki o siteye kurşun yağmuru!

Türkiye

İstanbul’daki o siteye kurşun yağmuru!

İstanbul Kartal'daki bir sitede akılalmaz olaylar yaşandı. İddialara göre site sakinleriyle yönetim arasında yaşanan sorunlara mafya da karıştı. Hatta saldırganlar siteye silahla defalarca ateş etti. Güvenlik kameraları o anlarda kayıttaydı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 19:46 Son Güncelleme:
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İstanbul Kartal’daki bir sitede silah sesleri duyuldu. Güvenlik kulübesine ve dükkanlara 15 el ateş etti. Saldırgan herkese korku dolu anlar yaşattı. İddialara göre de sitede kurşun seslerinin nedeni hane sakinleri ile yönetimin arasındaki anlaşmazlıktı. 

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

O tartışmanın ardından da Sitede silah sesleri duyuldu. Saldırgan siteyi kurşun yağmuruna tuttu. Araçtan inen saldırgan silahını sitenin güvenlik kulübesine doğrulttu ve peş peşe tetiğe bastı. O araca yönelirken araçtaki diğer saldırgan da yine aynı şekilde güvenlik kulübesine ateş etti. Sitenin altındaki dükkanların neredeyse tamamı silahla tarandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Site sakinleri o saldırı ile ilgili yönetimi suçladı. Site kavgasında konu yargıda, silahlı saldırı yapanlar ise halen firarda.

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