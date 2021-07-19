İstanbul’daki o siteye kurşun yağmuru!

İstanbul Kartal’daki bir sitede silah sesleri duyuldu. Güvenlik kulübesine ve dükkanlara 15 el ateş etti. Saldırgan herkese korku dolu anlar yaşattı. İddialara göre de sitede kurşun seslerinin nedeni hane sakinleri ile yönetimin arasındaki anlaşmazlıktı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

O tartışmanın ardından da Sitede silah sesleri duyuldu. Saldırgan siteyi kurşun yağmuruna tuttu. Araçtan inen saldırgan silahını sitenin güvenlik kulübesine doğrulttu ve peş peşe tetiğe bastı. O araca yönelirken araçtaki diğer saldırgan da yine aynı şekilde güvenlik kulübesine ateş etti. Sitenin altındaki dükkanların neredeyse tamamı silahla tarandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Site sakinleri o saldırı ile ilgili yönetimi suçladı. Site kavgasında konu yargıda, silahlı saldırı yapanlar ise halen firarda.

Kanal D’den İbrahim Konar ve Uğur Kara’nın özel haberi