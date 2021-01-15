İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kentte birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde bazı yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor. Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor. Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor. Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

Dün geceden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Günlerdir beklenen kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı noktaları tamamen beyaza bürünürken işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken otobüs duraklarının kalabalık olduğu görüldü.

Sabah işe gitmek için evinden çıkan Serkan Türkyilmaz, "Güne karla uyandık işe gitmek için evden çıktım. Bereket yağıyor inşallah daha fazla yağar" dedi. Hatice Kılıç, "Mutluyuz uzun süredir bekliyorduk .barajlarımız dolmuş olacak sabah kalkınca bu manzara ile karşılaşmak çok keyifli çocuklar içinde mutluyum onlarda karin yağmasını dört gözle beklediklerini biliyorum" ifadelerini kullandı. Cem Şişman ise, "En son 2017 de kar yağısı olmuştu çok uzun süredir bekliyorduk. Barajlarımız için verimli olacağını düşünüyorum İnşallah bir süre daha böyle devam" şeklinde konuştu.

Barajlarda son durum

Öte yandan, İSKİ Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından İstanbul'daki barajların doluluk oranına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. İSKİ'nin bugünkü paylaşımında "15 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 28,03" ifadelerine yer verildi.

İSKİ'nin son paylaşımları şöyle:

13 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 615 bin metreküp

14 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 26,92

14 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 665 bin metreküp

15 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 28,03







