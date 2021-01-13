Türkiye İstanbul'daki yağışların barajlara etkisi belli oldu

İstanbul'daki yağışların barajlara etkisi belli oldu

Türkiye

İstanbul'daki yağışların barajlara etkisi belli oldu

İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkili olan sağanak yağışların barajlardaki doluluk oranına etkisi belli oldu. Yağmur ile birlikte barajlarda doluluk oranı yüzde 24.66'ya ulaştı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 10:54 Son Güncelleme:
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İstanbul 2020 yılında en kurak yıllarından birini yaşadı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16'ya kadar düştü. Son 5 gündür etkili olan yağmur barajlara büyük oranda katkı sağladı. Cumartesi sabahı yüzde 19.16 olan doluluk oranı bu sabah yüzde 24.66 olarak ölçüldü. Yağışların Ocak ayı boyunca süreceğini ifade ediyor. Cuma gününden itibaren başlayacak kar yağışıyla barajlardaki doluluk oranının artacağı kaydediliyor.

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Gün gün İstanbul'daki barajlarda artış işe şu şekilde gerçekleşti:

9 Ocak: 19.16

10 Ocak: 19.56

11 Ocak: 21.13

12 Ocak: 22.10

13 Ocak: 24.66

DHA


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