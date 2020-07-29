İstanbul’dan kaçış başladı, trafikte yoğunluk oluştu

Kurban bayramı nedeniyle İstanbul’dan çevre illere gidiş başladı. Bayram yolculuğunun başlamasıyla İstanbul’dan çevre illere doğru trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul’dan Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne güzergahındaki karayollarında yoğunluklar başladı. İstanbul’daki kaçış nedeniyle trafikte zaman zaman kuyruklar oluşurken, İstanbul’dan sonraki iller Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçeleri mevkindeki karayollarında jandarma ve trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Trafikteki yoğunluk sürüyor.

D-100 İzmit geçişi yoğun

TEM yolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı. Kocaeli´nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya’da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor.

D-100 Karayolu Ankara yönünde ise İzmit şehir merkezi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Derince Çenesuyu mevkiinde başlayan araç yoğunluğu, Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı´na kadar devam ediyor. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor.





İHA