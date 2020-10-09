İstanbulkart ile Getir’de ödeme yapılabilecek

Getir ve BELBİM AŞ, İstanbulluların hayatlarını kolaylaştırmak için bir araya geldi. Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda bulunan NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi kullanılarak İstanbulkart, Getir’e ödeme yöntemi olarak eklendi. Bu yenilikle Getir, iPhone telefonlarda NFC teknolojisini dünyada Apple Pay dışında kullanan ilk mobil uygulama oldu. Ayrıca İstanbulkart, Türkiye’de Getir’le ilk kez dijital bir platforma mobil ödeme yöntemi olarak eklendi.

İstanbulkart Getir ’de nasıl kullanılacak?

Getir kullanıcıları sepetlerini oluşturduktan sonra ödeme yöntemleri arasından şehrin yaşam kartı İstanbulkart’ı seçerek ‘sipariş ver’e tıklayacak. Ardından İstanbulkartlarını telefonlarının arka kısmına dokundurarak kolaylıkla ödeme yapabilecek. İstanbulkart ile ödeme Android telefonlarda NFC ayarlarını açarak kullanılırken iPhone’larda ise iPhone 7 ve sonrası telefon modellerinde kullanılabilecek. Böylece İstanbulkart, Getir alışverişlerinde kredi kartı ya da banka kartına ihtiyaç duymadan ödeme yapabilme imkânıyla birlikte daha güvenli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Üstelik sağlık çalışanlarına özel %10 indirim kampanyasını da getiren bu iş birliğiyle sağlık çalışanları, kartına kayıtlı telefon numarasının olduğu hesap ile günde bir kere, ayda sekiz kere olmak üzere kampanyadan yaralanabiliyor.