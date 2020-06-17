İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Köprüsü bu saatlerde 2 şeride düşecek
İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yönündeki çalışmalar nedeniyle 00.00-06.00 saatlerinde ulaşıma iki şerit olarak servis yolundan izin verilecek.
17 Haziran 2020, Çarşamba 09:35 Son Güncelleme:
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yönünde araç sayım sistemi ve TAK montaj çalışmaları nedeniyle 00.00-06.00 saatlerinde sürücüler iki şerit olarak servis yoluna yönlendirilecek.
Diğer çalışma günlerinde sadece kısmi şerit daraltmaları uygulanacak.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri-Silivri Kavşağı 4-12. kilometrelerinde güney taşıma yolu (Edirne-İstanbul istikameti) kuzey taşıma yoluna aktarılarak, trafik akışı buradan iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.
Muğla-Kale yolunun 36-41, Beyşehir-Seydişehir yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. İzmir-Torbalı-Aydın yolunun 1-2. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Burdur-Antalya yolunun 22-23. kilometrelerinde yol kenarı ağırlık denetim istasyonu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli ile İnönü-Kütahya yolunun 4. kilometresindeki Sarısu Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.