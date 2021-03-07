Türkiye İstanbullular dikkat! 8 Mart'ta bu yollar kapalı olacak

İstanbullular dikkat! 8 Mart'ta bu yollar kapalı olacak

Türkiye

İstanbullular dikkat! 8 Mart'ta bu yollar kapalı olacak

İstanbul Valiliği, İstanbul'da düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

07 Mart 2021, Pazar 22:50 Son Güncelleme:
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Açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.

2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.

3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.

6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.

7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.

8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.

Kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar da şöyle: 

1.Gümüşsuyu Caddesi

2.Tarlabaşı Bulvarı

3.Refik Saydam Caddesi

4.Sıraselviler Caddesi

DHA

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