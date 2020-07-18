Türkiye İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü'ndeki yol çalışması 1 ay sürecek

İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü'ndeki yol çalışması 1 ay sürecek

Türkiye

İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü'ndeki yol çalışması 1 ay sürecek

Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışması başlatıldı. Çalışmalar 1 ay boyunca sürecek.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 10:33 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü'nde bir ay boyunca 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın ilk etabı başladı.

Gece saatlerinde başlayan çalışmanın birinci etabında Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatıldı. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak. Bir ay boyunca sürecek olan çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.


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