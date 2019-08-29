İstanbullular dikkat! Saati değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmaları trafiği aksatmayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Yeni planlama kapsamında, 22.00–06.00 saatlerinde kapatılacak güzergahta ulaşım alternatif yollardan sağlanacak. Metrobüs seferlerinde ise aksama olmayacak.

22.00- 06.00 ARASINDA DEVAM EDİLECEK

TEİAŞ tarafından yürütülen çalışmalar daha önce altyapı hatlarının tespiti için 09.00-18.00'de yürütülüyordu.

Mevcudiyeti bilinmeyen altyapı hatlarının zarar görmemesi için gündüz başlayan projeye, alınan tedbirler sonrası 22.00-06.00 arasında devam edilecek.

Bu arada, Avcılar'ın enerji talebine karşılık vermek ve enerji kapasitesi artırımı için önem teşkil eden çalışmaların 28 Ağustos'ta başlatıldığı ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başlamadan sonuçlandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

AA